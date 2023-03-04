Tra le oltre 360 città italiane candidate per il 2023, solo 68 hanno superato la valutazione del comitato interno alla onlus Plastic free

Diamante, Montepaone, Tortora e Tropea sono i quattro Comuni virtuosi calabresi che, in una rosa di 68 città italiane su 360 partecipanti, hanno ottenuto quest’anno l’ambito riconoscimento sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nel caso specifico, si tratta di una riconferma. I cinque pilastri che rendono i Comuni “Plastic free” sono la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose dell’ente e la collaborazione con “Plastic free” Onlus. L’associazione di volontariato, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, con il patrocinio del Comune di Bologna (città ospitante l’evento), del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, premierà il prossimo 11 marzo i vincitori con una cerimonia che si terrà presso Palazzo Re Enzo nel capoluogo emiliano, dove verranno consegnati i trofei a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità secondo il proprio livello d’impegno. [Continua in basso]

«In questa seconda edizione dei Comuni “Plastic Free” – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free -, celebriamo l’impegno per l’ambiente e per le future generazioni di ben 68 realtà comunali. Premiare chi è in prima linea concretamente nel creare un mondo migliore è diventato per la nostra Onlus una delle priorità. La collaborazione attiva con le istituzioni è uno dei tasselli più cruciali per velocizzare il cambiamento positivo. Ringrazio le amministrazioni calabresi per l’importanza del loro impegno per l’ambiente che abbiamo certificato dopo attenta analisi. “Plastic Free” Onlus sarà al loro fianco per le iniziative future legate alla sostenibilità». Dal 2019 ad oggi, nonostante la pandemia, l’associazione “Plastic Free” Onlus racconta la sostenibilità ambientale attraverso la concretezza dei risultati. Circa 30mila tonnellate di plastica e altri rifiuti inquinanti rimossi dall’ambiente, oltre 110mila studenti sensibilizzati in quasi 1.400 scuole italiane e salvato 160 tartarughe da morte certa. La Onlus supporta anche enti ed aziende nella transizione ecologica. L’evento della premiazione “Comuni Plastic Free” sarà, inoltre, anche un momento di grandi riflessioni sulle tematiche ambientali. Nel pomeriggio, in collaborazione con il “Festival del Sarà”, insieme ad illustri ospiti ed opinion leader del settore, si terranno due dibattiti: “La transizione è sostenibile?” e “Scelte di sostenibilità. Imprese, modelli, comunità”.

