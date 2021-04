Covid, contagi in classe: scuole chiuse a Nicotera e Joppolo

Il Covid si affaccia ancora una volta nelle aule scolastiche, rendendo così necessaria l’attivazione della didattica a distanza. È successo questa volta a Joppolo, dove sono stati riscontrati alcuni casi positivi al coronavirus tra alunni e personale docente. Da qui la decisione del sindaco, Carmelo Mazza, che con propria ordinanza ha disposto la sospensione le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e media presenti su tutto il territorio joppolese, fino al 30 aprile.

E i contagi nelle scuole di Joppolo non lasciano indifferente il vicino comune di Nicotera. Si tratta infatti dello stesso Istituto comprensivo, “Antonio Pagano”, e sono diversi i docenti che prestano servizio nelle scuole di entrambi i territori. Ragion per cui anche il primo cittadino di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha optato per la sospensione delle lezioni in presenza, in via precauzionale. Il provvedimento sarà per il momento in vigore fino a sabato 24 e riguarderà scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.

«Questo stesso pomeriggio, in accordo con il preside Sangeniti – ha detto Marasco -, abbiamo effettuato una serie di tamponi sui docenti della secondaria di primo grado di Nicotera che insegnano anche a Joppolo. Fortunatamente su 22 tamponi eseguiti, tutti sono risultati negativi».

L’attenzione resta però alta: potrebbe trattarsi di variante inglese, avverte il sindaco di Nicotera: «Quasi tutti casi positivi accertati ormai sono di variante inglese. Ed essendo questa più contagiosa e mettendoci più tempo a manifestarsi, abbiamo ritenuto essere la decisione migliore chiudere le scuole. Lunedì, se non ci saranno sviluppi, le lezioni riprenderanno normalmente».

LEGGI ANCHE: Covid, a Soriano Calabro tutte le scuole chiuse fino a sabato