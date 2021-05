Incidente a San Costantino, bimbo in bici travolto da un furgone: intervenuto l’elisoccorso

Brutto incidente stradale intorno alle ore 17 a San Costantino Calabro, in pieno centro cittadino. Vittima dell’accaduto, un bimbo di soli 10 anni, investito da una Panda furgonata adibita al trasporto di medicinale – alla cui guida vi era un uomo originario di Nicotera -, mentre percorreva in bicicletta con altri amichetti la via 4 Novembre, nei pressi della locale scuola elementare.

Il ragazzo nell’impatto con l’automezzo è stato sbalzato giù dalla bicicletta, per poi cadere pesantemente a terra e sbattere la testa sull’asfalto. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, il bimbo – visibilmente sanguinante – è stato trasportato in ambulanza nel vicino stadio comunale, in attesa dell’unità dell‘elisoccorso, che successivamente, ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

All’arrivo nel nosocomio, il bambino è stato sedato. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.