Cessaniti, travolto da un trattore mentre tenta di sistemarlo

L'uomo è stato trasferito in elisoccorso. Non si conosce al momento la dinamica del sinistro avvenuto nella frazione Favelloni

Incidente nel pomeriggio odierno a Favelloni, frazione di Cessaniti. In base alle prime informazioni, un uomo stava effettuando lavori di manutenzione ad un trattore quando per cause in corso di accertamento, sarebbe stato travolto dal mezzo.



Al momento non è chiara la dinamica del sinistro. Sul posto sono interventi i sanitari del 118, eliambulanza e carabinieri. L’uomo, apparso cosciente, è stato trasferito con elisoccorso in ospedale.