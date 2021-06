Maltempo, a Santa Domenica fulmine colpisce e manda a fuoco una palma -Video

L'ondata di maltempo non ha risparmiato i territori del Vibonese. Il rogo ha interessato la parte superiore della pianta

L’ondata di maltempo ha interessato nella giornata di ieri anche il territorio vibonese. In particolare, a Santa Domenica di Ricadi -in mattinata -un fulmine ha colpito e danneggiato una palma. Da lì un incendio che ha coinvolto la parte superiore della pianta sita lungo via Conte. Il video segnalato da un lettore.