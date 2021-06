Turista ottantenne si perde tra Tropea e Parghelia: lo trova un passante – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un turista veneto, di 84 anni in vacanza nel Vibonese, si è perso questo pomeriggio tra Parghelia e Tropea. L’anziano si trovava in contrada Cervo, perduti gli occhiali non ha più trovato la strada del ritorno. Un passante lo ha notato disorientato e ha subito avvertito i vigili urbani. Questi ultimi hanno richiesto l’intervento dei pompieri di Vibo Marina che, giunti sul posto, hanno provveduto a tirar fuori l’anziano dalle sterpaglie in cui era finito. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, è stato allertato anche il 118 ma non c’è stato bisogno di ulteriore assistenza. Anzi, il camping in cui alloggia una volta avvertito ha mandato una navetta per recuperare l’84enne.