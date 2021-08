“Rinascita Scott 2”: ecco i 94 indagati e fra loro anche dipendenti della Provincia di Vibo e il presidente

Sono in totale 94 gli indagati nei cui confronti la Dda di Catanzaro ha chiuso le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta “Petrol Mafie”, nota anche come “Rinascita Scott 2”.[Continua in basso]

Le indagini

La lunga attività investigativa ha fatto emergere gravi indizi a carico di persone ritenute vicine alla mafia che, grazie alla collaborazione di imprenditori titolari e gestori di attività economiche ubicate in Sicilia, operanti nel medesimo settore, avrebbero costituito, organizzato e diretto un’associazione per delinquere, con base a Vibo Valentia, finalizzata alla evasione dell’Iva e delle accise su prodotti petroliferi.

Le frodi e gli altri reati

Antonio D’Amico

Il sistema di frode consisteva nell’importazione, perlopiù dall’est-Europa, di prodotti petroliferi artefatti (miscele) e oli lubrificanti, successivamente immessi in commercio come gasolio per autotrazione, con conseguenti cospicui guadagni dovuti al differente livello di imposizione. I prodotti venivano, quindi, trasportati, con documentazione di accompagnamento falsa, presso i siti di stoccaggio nella disponibilità dell’associazione, ubicati in Maierato e Santa Venerina, pronti per essere immessi sul mercato. Ma l’inchiesta mira a far luce anche sui condizionamenti sull’ente Provincia di Vibo Valentia, dalle elezioni agli appalti, tanto che fra gli indagati (scambio elettorale politico mafioso e turbata libertà degli incanti) c’è anche il presidente Salvatore Solano (che è pure sindaco di Stefanaconi) e tre dipendenti dell’ente: Antonio Francolino, Isaia Angelo Capria e Gaetano Del Vecchio (tutti indagati per turbata libertà degli incanti).[Continua in basso]

Luigi Mancuso

Questi tutti gli indagati:

Assunto Fernando Emanuela Aber, 1962, Catania;

Pietro Alberto Agosta, 1986, Catania;

Enrica Costa, 1993, Catania;

Roberto Aguì, 1971, Bovalino;

Nicola Amato, 1975, Catania;

Francescantonio Anello, 1989, Filadelfia;

Benedetto Avvinto, 1974, Cercola (Na);

Giuseppe Barbieri, 1973, di Sant’Onofrio (detenuto per Rinascita Scott); Gennaro Basile, 1983, Napoli;

Anna Bertozzi, 1958, Roma;

Pietro Bonanno, 1981, Catania;

Luigi Borriello, 1975, Torre del Greco;

Anna Buonfante, 1991, Napoli;

Vincenzo Campajola, 1965, Napoli;

Antonio Angelo Isaia Capria, 1964, Nicotera (dipendente della Provincia di Vibo);

Cristopher Cardillo, 1983, Belgio;

Armando Carvelli, 1986, Crotone;

Giovanni Carvelli, 1984, Catanzaro;

Raffaele Celotto, 1989, Napoli;

Alberto Coppola, 1977, Napoli;

Carmine Coppola, 1998, Napoli;

Roberta Coppola, 1998, Torre del Greco;

Felico D’Agostino, 1982, Bari;

Angela D’Amico, 1967, Vibo Valentia;

Antonio D’Amico, 1964, di Piscopio;

Domenica D’Amico, 1960, Vibo Valentia;

Giuseppe D’Amico, 1972, Piscopio;

Rosa D’Amico, 1966, Vibo Valentia;

Francesco D’Angelo, 1946, alias Ciccio Ammaculata, Piscopio;

Gaetano Del Vecchio, 1962, Tropea (dirigente della Provincia di Vibo);

Virginia Di Cesare, 1993, Roma;

Biagio Esposito, 1984, Napoli;

Carmelo Fabretti, 1980, Catania;

Zera Vincenzo Falduto, 1988, Reggio Calabria;

Gioacchino Falsaperla, 1965, Catania;

Giuseppe Fasulo, 1962, Taranto;

Filippo Fiarè, 1957, San Gregorio d’Ippona;

Sebastiano Foti, 1976, Catania;

Antonio Francolino, 1965, Vibo (dirigente della Provincia di Vibo);

Salvino Frazzetto, 1959, Catania;

Pasquale Gallone, 1960, Nicotera;

Gregorio Giofrè, 1963, San Gregorio D’Ippona;

Salvatore Giorgio, 1974, Catanzaro;

Gennaro Gravino, 1976, Napoli;

Giasone Italiano, 1969, Delianuova;

Gabriele La Barbera, 1987, Palermo;

Salvatore La Rizza, 1980, Vibo Marina;

Sergio Leonardi, 1978, Catania;

Cesare Nicola Limardo, 1993, residente a Limbadi (in qualità di titolare della D.I. Lcn Petroli ubicata a Filandari);

Marco Lione, 1973, Napoli;

Paolo Lipari, 1977, di Stefanaconi;

Agatino Luigi Lopez Murgia, 1988, Catania;

Sebastiano Lo Torto, 1970, Nicotera;

Francesco Mancuso, 1957, alias “Tabacco”, di Limbadi;

Luigi Mancuso, 1954, di Limbadi;

Silvana Mancuso, 1969, di Limbadi;

Nazzareno Matina, 1971, di Stefanaconi;

Giuseppe Mercadante, 1979, Caserta;

Simome Micale, 1979, Catania;

Giulio Mitidieri, 1952, Marsicovetere (Pz);

Francesco Monteleone, 1985, di Vibo Valentia ma residente a Milano;

Luciano Morabito, 1958, Africo;

Lucia Nurcato, 1971, Napoli;

Irina Paduret, 1986, Moldavia;

Zhelev Petyo Petkov, 1978, Bulgaria;

Fabio Pirro, 1978, Napoli;

Francesco Saverio Porretta, 1974, Milano;

Antonio Prenesti, 1966, di Nicotera;

Daniele Prestanicola, 1982, di Maierato;

Rosamaria Pugliese, 1975, di Maierato;

Rocco Raccosta, 1955, Oppido Mamertina;

Salvatore Rega, 1977, Portici (Na);

Antonio Ricci, 1960, Salerno;

Domenico Rigillo, 1972, San Vito sullo Ionio;

Orazio Romeo, 1969, Catania;

Giuseppe Ruccella, 1981, di Filogaso;

Francesco Rugeri, 1968, Catania;

Fortunato Salamò, 1966, Vibo Valentia;

Rosario Cristian Santoro, 1995, Palermo;

Emanuela Scevola, 1981, Napoli;

Damiano Sciuto, 1989, Catania;

Antonino Signorello, 1968, Catania

Ciro Sodano, 1988, Napoli;

Salvatore Solano, 1979, sindaco di Stefanaconi e presidente della Provincia di Vibo Valentia;

Francescantonio Tedesco, 1968, di Vibo Valentia (in carcere per l’inchiesta Imponimento, ex consigliere comunale di Vibo);

Giuseppe Terranova, 1963, Messina;

Primo Alessandro Tirendi, 1982, Milano;

Domenico Roberto Tirendi, 1986, Napoli;

Ernesto Tortora, 1975, Napoli;

Rachid Totss, 1982, Marocco;

Roverto Trovato, 1987, Catania;

Angelo Ucchino, 1983, Modena;

Salvatore Ucchino, 1978, Taormina;

Gennaro Visese, 1977, Napoli

