Operatore ecologico aggredito a Pizzo, indagano i carabinieri

Indagini in corso a Pizzo da parte dei carabinieri della locale Stazione per far luce sull’aggressione ai danni di un operatore ecologico, M.V., 60 anni, del luogo. L’episodio ieri mattina all’alba, prima che l’operaio prendesse servizio, ma comunque già vestito con gli abiti da lavoro. Su via Nazionale due individui l’hanno aggredito brutalmente, tanto che si sono rese necessarie le cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Utili ai fini delle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona.