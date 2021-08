Vaccini anti-Covid, in arrivo a Vibo un lotto di Moderna

Verranno distribuiti domani mattina, martedì 17 agosto, in tutta la regione altre 27.600 dosi

Verranno distribuiti domani mattina, martedì 17 agosto, in tutta la regione altre 27.600 dosi di vaccino “Moderna”.

I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, prenderanno in carico le dosi a Cosenza e provvederanno a consegnarle alle strutture sanitarie territoriali calabresi. [Continua in basso]

I mezzi, attrezzati con speciali celle frigorifere, procederanno alla fornitura raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone.

La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche domani in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.