Vibo, il Comune riapre al transito la strada per Longobardi: lavori terminati

È stata riaperta dall’amministrazione comunale, nella tarda serata di ieri, la strada di accesso a Longobardi, frazione di Vibo Valentia. L’arteria era stata chiusa ieri mattina per consentire alla ditta incaricata di eseguire i lavori di ripristino della carreggiata dopo il cedimento di una parte del manto stradale. In particolare, nel tratto interessato è stato operato uno scavo e realizzata una piccola base in cemento armato lunga tutto il muretto di contenimento. Tuttavia, questa parte della carreggiata al momento è stata delimitata. Come si ricorderà, con un’ordinanza della polizia municipale del capoluogo, ieri mattina presto era stata temporaneamente sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia per permettere appunto l’intervento di ripristino del manto stradale. Dopo poco meno di due mesi dalla fine dei lavori, infatti, nei giorni scorsi lungo l’arteria – in particolare nel tratto iniziale, prossimo alla statale 18 – sono comparse delle crepe. Il problema è evidente ed è sempre lo stesso: lo smottamento del terreno e conseguentemente del piano viabile, a causa della mancanza della rete di raccolta delle acque piovane in tutta la frazione di Longobardi.