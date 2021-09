Incidente stradale alle porte di Ionadi, due i feriti

Grave incidente stradale sulla Statale 18 dopo il bivio per Ionadi e San Costantino Calabro in direzione di Vibo Valentia. Per cause ancora in corso di accertamento una motoape si è scontrata con un furgone della Tim. Ad avere la peggio gli occupanti della motoape, fratello e sorella residenti a Ionadi. Sul posto per prestare i soccorsi si sono portati i sanitari del 118 che, a causa della gravità delle ferite riportate da uno degli occupanti la motoape, hanno allertato l’elisoccorso che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Catanzaro. L’altro ferito è stato condotto invece all’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso al fine di accertare eventuali responsabilità per l’incidente. Disagi alla circolazione. [Guarda le altre foto in basso]