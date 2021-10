Torna Rinascita Scott, gli affari invisibili della ‘ndrangheta al centro della puntata

Gli affari invisibili. Dai traffici di rifiuti al riciclaggio dei proventi illeciti che alimentano usura e altri sistemi criminali. Partirà da qui la nuova puntata di Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta, il format condotto da Pietro Comito in onda su LaC Tv tutti i giovedì alle 21.30. [Continua in basso]

Nel corso della puntata saranno trasmesse intercettazioni, deposizioni dei collaboratori di giustizia, audio esclusivi. Ritorneremo poi sull’inchiesta Mala Pigna che ha riportato in carcere l’avvocato Giancarlo Pittelli e ancora spazio alle interviste a Rocco Mangiardi e Tiberio Bentivoglio, esempi di chi resiste e non si piega al racket. Andrà in onda anche l’intervista a Martino Ceravolo, papà di Filippo, il giovane di Soriano vittima innocente di mafia.



Ospiti in studio l’avvocato Giuseppe D’Ippolito, deputato del Movimento Cinque Stelle, segretario della Commissione Ambiente e della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi e Consolato Minniti, giornalista, direttore del Reggino.it e avvocato. In collegamento Nello Trocchia, giornalista del Domani. Nuovo appuntamento alle 21.30 su LaC Tv, canale 19, e in streaming sulle nostre testate.