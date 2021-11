Intossicazione da funghi ad Acquaro, grave una donna ricoverata in ospedale

Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento a Reggio Calabria. Il fungo non commestibile confuso con la più comune mazza di tamburo

Si trova ricoverata all’ospedale di Reggio Calabria una donna di 59 anni, di Acquaro, R.B.Z., soccorsa ieri dai sanitari del 118 di Soriano e poi dall’elisoccorso dopo una grave intossicazione causata da funghi della specie Lepiota cristata. I primi sintomi da intossicazione si sono verificati dopo circa trenta minuti aver ingerito i funghi marinati, quindi non cotti, che le erano stati regalati. Probabile che la Lepiota cristata, classificato come fungo velenosa e mortale, sia stata confusa con la più comune e conosciuta mazza di tamburo, fungo commestibile e fra i più ricercati, distinguibile per la presenza di un anello nel gambo. I medici stanno monitorando la donna per valutare tutti i possibili danni al fegato ed ai reni. A seguire ad Acquaro le operazioni di soccorso erano presenti anche i carabinieri della Stazione di Arena guidati dal maresciallo Valerio Oriti.