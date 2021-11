San Nicola da Crissa, morto l’uomo che era caduto da sei metri per sfuggire alle fiamme

Non ce l’ha fatta Mario Gaudente, il 49enne di San Nicola da Crissa che nella mattinata di ieri era rimasto vittima di un grave incidente per sfuggire alle fiamme che avevano invaso la sua abitazione di via Tito Minniti. L’uomo era infatti precipitato da un’altezza di circa sei metri dopo aver scavalcato un muretto, nel tentativo di allontanarsi dal rogo. Immediati erano stati i soccorsi, ma le condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Quindi il ricovero in ospedale, a Catanzaro, per trauma cranico e ustioni su tutto il corpo. Nella tarda serata di ieri, poi, il triste epilogo.