San Nicola da Crissa, la mostra dedicata ai riti pasquali raccoglie ampi consensi

Bilancio positivo per l’evento promosso alla Biblioteca comunale. In esposizione foto antiche e moderne

“Sempre lo stesso, sempre diverso“. Ha chiuso con un bilancio positivo la mostra ospitata nei locali della Biblioteca comune di San Nicola da Crissa. L’evento, curato dai ragazzi del Servizio civile, con i preziosi contributi fotografici di Antonio e Domenico Galati, Vito Pileggi, Bruno Congiusti e Filippo Forte, è stato promosso dal Comune in sinergia con l’associazione Futura. L’allestimento, apprezzato da un numeroso pubblico, ha focalizzato l’attenzione sui riti della Pasqua nel paese del Vibonese. Un racconto per immagini capace di ripercorrere tradizioni, sentimenti religiosi e rappresentazioni di fede. Riti sempre uguali ma che in realtà subiscono un’evoluzione: «Le foto – spiegano i promotori – hanno raccolto un ampio spazio temporale. Alcune risalgono al 1920. E poi ovviamente a seguire con gli anni fino a raggiungere i tempi moderni». La soddisfazione è tanta: «Non ci aspettavamo un interesse e una partecipazione così ampia da parte degli utenti. Tant’è che la chiusura della mostra è stata rimandata proprio per accogliere un maggior numero di persone. Per molti di loro è stato emozionante ricostruire tasselli d’identità culturale, rivedere negli scatti persone care, riconoscersi».

