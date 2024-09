San Nicola-Chiaravalle, partenza a rilento ma Sisi non fa drammi: «Sapevamo delle difficoltà, gioco e prestazioni però ci sono»

Un punto nelle prime due partite del campionato di Promozione (Girone B) per il San Nicola-Chiaravalle che si sta pian piano collaudando dopo la totale rivoluzione avvenuta durante il mercato estivo. Una squadra totalmente nuova quella vibonese, unitasi con il Chiaravalle per dare vita a un nuovo progetto congiunto. Partenza a rilento dunque per la squadra del presidente Pasquale Fera ma non per questo bisogna fare allarmismi e a spiegarlo è il tecnico Domenico Sisi.

Questione campo e rosa incompleta

Intervistato dalla nostra redazione, infatti, lo stesso Sisi ha analizzato questo inizio di stagione dei suoi, partendo dalla sconfitta interna di domenica contro il Gioiosa Ionica: «Posso dire che non meritavamo di perdere poiché abbiamo macinato gioco e creato innumerevoli occasioni, poi loro hanno trovato il gol sul finire di primo tempo. Nella ripresa abbiamo avuto tante occasioni e, nel momento in cui noi eravamo tutti avanti a cercare il pari, al quinto minuto di recupero hanno trovato il raddoppio. Quest’anno, innanzitutto, sapevamo di affrontare diverse difficoltà e in primis quella del campo di Chiaravalle (che dovrebbe essere pronto per il 13 ottobre, in occasione dell’impegno casalingo contro la Virtus Rosarno). La difficoltà più grossa, però, ovviamente è quella della rosa totalmente nuova e con soli tre calciatori (Corigliano, Laria e Tassone) che sono rimasti dall’anno scorso. Insomma, bisogna ancora trovare la quadra anche se l’organico non è ancora completato poiché, attualmente, abbiamo due giocatori importanti fuori per motivi di tesseramento e inoltre stiamo cercando una pedina per sostituire Robert Nicolovici. In queste prime due partite abbiamo avuto solo 10 Over in rosa».

Il gioco c’è, la prestazione anche

Insomma, l’inizio è sicuramente in salita ma non preoccupante: «In questo campionato – continua Sisi – non vai mai ad affrontare partite facili, anche perché non ci sono squadre materasso». Eppure il San Nicola-Chiaravalle crea e produce gioco, e con esso la prestazione: «Sul piano del gioco ci siamo espressi molto bene sia a Delianuova che domenica scorsa e, anzi, contro il Gioiosa Ionica non ricordo parate del nostro portiere, ma certamente loro non hanno rubato niente e sono stati cinici. A Maida non partiamo sconfitti, e ce la giocheremo alla pari».