Emergenza Covid nel Vibonese, scuola: arrivano le prime ordinanze di chiusura

Lunedì 10 gennaio si dovrebbe ritornare tra i banchi di scuola, nonostante il contagio da Covid-19 appaia decisamente in costante e preoccupante crescita e il tracciamento dei potenziali positivi al coronavirus fuori controllo un po’ ovunque. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha detto che la Regione Calabria non può chiudere le scuole, ma i sindaci sì e lui non si opporrà. E cosi arrivano le prime ordinanze che riabilitano la Dad anche da parte di alcuni sindaci del Vibonese. Al momento le uniche ordinanze di proroga della didattica a distanza sono state emesse dai comuni di Spilinga (fino al 21 gennaio), Soriano (fino al 15) e Serra San Bruno (fino al 15). Mentre a breve la chiusura sarà resa ufficiale anche dal Comune di Limbadi, come annunciato con un videomessaggio su Facebook dal sindaco Pantaleone Mercuri.