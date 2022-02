Operaio minaccia di darsi fuoco davanti al cantiere di “Ecologia oggi”

di Salvatore Bruno



Momenti di tensione in mattinata davanti al cantiere cosentino di Ecologia Oggi, l’azienda appaltatrice della raccolta di rifiuti e dello spazzamento per la città bruzia. Un operaio sta infatti protestando platealmente minacciando di darsi fuoco. Secondo quanto sostiene, sarebbe stato sospeso senza stipendio in mancanza di un valido motivo. L’uomo lamenta il fatto di aver richiesto l’assegnazione ad un incarico compatibile con la sua riferita condizione di disabilità, e di non aver trovato accoglimento dell’istanza da parte dell’azienda.



L’uomo, dopo una lunga interlocuzione con le persone presenti, ha desistito dal compiere il gesto estremo. Mercoledì la questione sarà portata all’attenzione dell’amministrazione comunale per cercare di trovare una soluzione. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e i rappresentanti della stessa ditta.