Camion prende fuoco sull’autostrada A/2: sul posto vigili del fuoco e polizia – Video

Un grosso incendio si è sviluppato all’interno della cabina di un camion mentre stava percorrendo l’autostrada A/2 del Mediterraneo in direzione Nord. L’episodio è avvenuto all’altezza dello svincolo autostradale di Pizzo Calabro. Sul posto ci sono auto della Polizia e una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, nonché personale dell’Anas per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile, in quanto il tratto interessato dall’episodio è temporaneamente bloccato. L’incendio è tutt’ora in corso e, al momento, non si conoscono le cause all’origine del fatto né se ci sono stati feriti.



AGGIORNAMENTO ORE 9,15: traffico sbloccato, ma si registrano rallentamenti e code.