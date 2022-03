Tropea: due condanne per lesioni e tre assoluzioni dal reato di estorsione

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Gianfranco Grillone, ha condannato ad un anno e tre mesi per il reato di lesioni personali i fratelli Domenico Cricelli, 29 anni, e Andrea Cricelli, 27 anni, di Tropea. Il Tribunale ha invece dichiarato il non luogo a procedere per il reato di estorsione, contestato anche a Giuseppe Cricelli, 32 anni, pure lui di Tropea. Per i tre imputati, il reato di estorsione è stato infatti riqualificato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non perseguibile per difetto di querela. Andrea e Giuseppe Cricelli erano difesi dall’avvocato Carmine Pandullo, mentre Domenico Cricelli era assistito dagli avvocati Pandullo e Giuseppe Orecchio. La vicenda alla base del processo traeva origine da vecchi dissidi familiari legati alla locazione di un locale commerciale. Anche la pubblica accusa – così come richiesto dalla difesa – si era associata alla riqualificazione del reato da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni.