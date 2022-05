Tragedia in Sila: giovane coppia muore in un incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza. Coinvolte un’auto e una moto. Due persone hanno perso la vita: si tratta di una giovane coppia originaria di San Giovanni in Fiore, che viaggiava su una motocicletta. Per i due, inutili i soccorsi.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Il traffico sulla statale 107 è temporaneamente rallentato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, anche personale Anas e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire il ripristino del normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.