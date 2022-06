Minacce ai giudici di Vibo, solidarietà da parte del mondo politico e sindacale

Continuano gli attestati di vicinanza nei confronti dei due magistrati Ilario Nasso e Tiziana di Mauro. Espressi in modo unanime sconcerto e vicinanza

Continuano gli attestati di vicinanza e di forte solidarietà da parte del mondo politico e sindacale nei confronti dei giudici della sezione lavoro Ilario Nasso e Tiziana di Mauro, dopo che ieri mattina è stato fatto circolale all’interno del Tribunale di Vibo Valentia un volantino contenente esplicite minacce di morte nei riguardi due due magistrati.



Vitaliano Papillo, segretario provinciale della Cisal di Vibo Valentia, ha così riferito: «Esprimo vivo sconcerto e sentita solidarietà ai giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Tiziana Di Mauro ed Ilario Nasso, destinatari di gravissime intimidazioni. Sono sicuro che il vile atto, su cui mi auguro si faccia luce al più presto, non condizionerà l’azione e la serenità dei due giudici nel loro quotidiano impegno di affermazione della legalità a tutela dei cittadini, e non li distoglierà certamente dalla loro opera di efficace e serena applicazione della legge». [Continua in basso]

Ed ancora, il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Riccardo Tucci: «Desidero esprimere la mia più totale solidarietà e vicinanza ai giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro, destinatari, nella mattinata di ieri, di gravissime minacce ad opera del sedicente gruppo “Unione per la legalità”. Esorto i magistrati Nasso e di Mauro a continuare il loro prezioso lavoro agendo con serenità e professionalità come hanno sempre fatto. Auspico, inoltre, che gli organi inquirenti facciano piena luce, al più presto, sugli autori e i mandanti dell’esecrabile e delirante gesto».

Quindi, Pasquale La Gamba, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: «Apprendiamo e restiamo sbigottiti delle minacce subite dai giudici Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro del Tribunale del Lavoro di Vibo Valentia. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia esprime la massima solidarietà ai due giudici vittime del vile atto intimidatorio e condanna senza esitazione i toni di un volantino che ricorda epoche di un periodo nefasto per l’Italia. Nel confidare nelle indagini degli inquirenti, rimarchiamo massima vicinanza ai giudici, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e a tutti i servitori dello Stato costretti a vivere tensioni e vedere minacciati affetti e persone care».