Il vibonese Domenico Colaci entra nel Comitato di indirizzo e vigilanza dell’Inps

Il vibonese Domenico Colaci è tra i nuovi componenti del Comitato di indirizzo e vigilanza dell’Inps. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, del 1 giugno, infatti, è stato rinnovato l’organismo dell’Istituto nazionale di previdenza sociale: confermata la presenza della Cisal, che sarà appunto rappresentata da Colaci.

Nato a Serra San Bruno il 20 aprile del 1967, avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori, specializzato e particolarmente esperto in diritto amministrativo, diritto del lavoro e diritto tributario, Domenico Colaci è stato, tra l’altro, presidente dell’Organismo indipendente di Valutazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale per il triennio 2015-2018 e consulente presso l’assessorato alla Formazione professionale e alle politiche del Lavoro della Regione Calabria. [Continua in basso]

«A Domenico Colaci, gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Cisal», ha commentato il segretario generale Francesco Cavallaro, nella convinzione che per la Confederazione sia stata designata una persona di elevato spessore culturale e professionale in grado di dare un contributo fattivo al Comitato. «La conferma della Cisal nel Civ dell’Inps che è, insieme al Cnel, il più importante organo istituzionale al quale sono ammessi i sindacati dei lavoratori – ha aggiunto Cavallaro – rappresenta un ulteriore significativo riconoscimento della rappresentatività sindacale della nostra confederazione. Una attestazione che arriva dopo una approfondita istruttoria da parte del Ministero del Lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

