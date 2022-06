Incidente nel Crotonese, morto un 31enne nello scontro tra un’auto e un camper

Il conducente dell'auto è morto sul colpo, quello del camper è stato trasferito in ospedale dai sanitari del 118

È morto sul colpo un 31enne coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 106 nel Crotonese, all’altezza del comune di Strongoli. Fatale l’impatto tra un’auto Fiat 112 e un camper. Il conducente dell’auto è morto sul colpo, quello del camper è stato trasferito in ospedale dai sanitari del 118. [Continua in basso]

Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale e distaccamento di Cirò Marina che hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e delle vetture. Al momento il tratto interessato (statale 106 l km 261) è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Presenti anche i carabinieri.

