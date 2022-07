Tenta furto in abitazione a Pizzo, bloccato da un turista ai piedi del letto

E’ stato bloccato da un turista in vacanza a Pizzo un ladro di nazionalità romena che, in piena notte, si era portato all’interno di un appartamento in località Stazione per compiere un furto. Il ladro è stato notato da una coppia ai piedi del letto e mentre il marito lo immobilizzava, la moglie ha allertato i carabinieri che prontamente, con i militari del Norm e della locale Stazione, si sono portati sul posto arrestandolo. Il romeno era già noto alle forze dell’ordine per analoghi furti compiuti in tutto il territorio calabrese.