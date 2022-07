Vibo Marina: la Guardia Costiera sequestra due capannoni industriali

I titolari sono stati deferiti alla Procura per violazioni delle norme in materia ambientale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

I militari della Guardia Costiera insieme al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e alla polizia municipale di Vibo Valentia, con il coordinamento della Procura, nell’ambito di attività mirate, hanno accertato come i titolari di due capannoni industriali, situati a Vibo Marina e destinati al deposito ed alla manutenzione di veicoli, non fossero in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dal testo unico ambientale. [Continua in basso]

I militari, oltre a riscontrare l’assenza dei titoli autorizzativi ambientali relativi agli scarichi delle acque reflue, hanno scoperto in entrambi i capannoni il deposito incontrollato di rifiuti di natura eterogenea e miscelati fra loro, provenienti dai processi di manutenzione e riparazione di veicoli, senza che fossero rispettate le condizioni temporali e/o quantitative previste dal testo unico ambientale. La polizia giudiziaria ha pertanto posto sotto sequestro preventivo i due capannoni industriali e le aree a questi asserviti. I titolari sono stati deferiti alla Procura di Vibo Valentia per violazioni, a vario titolo, delle norme in materia ambientale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

