Cocaina e marijuana nascosti nel tronco di una palma, un arresto a Mileto

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa la Squadra Mobile di Vibo Valentia, al termine di una perquisizione domiciliare ha tratto in arresto N. F., 32 anni, di Mileto. Nella sua abitazione – e più precisamente sul tronco di una palma in giardino – i poliziotti hanno rinvenuto delle bustine contenenti cocaina e marijuana. In attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì dinanzi al gip del Tribunale di Vibo Valentia. Il 32enne è difeso dall’avvocato Giuseppe Orecchio.