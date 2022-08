Ombrelloni e lettini lasciati in spiaggia come segnaposto: scatta il sequestro a Parghelia

Sequestrati a Parghelia ombrelloni e sdraio lasciati in spiaggia anche di notte come segnaposto. Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sul litorale, svolta la notte scorsa, personale della Capitaneria di porto di Vibo Marina, in servizio nell’Ufficio locale marittimo di Tropea – congiuntamente alla polizia locale del Comune di Parghelia – ha posto sotto sequestro attrezzature balneari di vario genere (ombrelloni, lettini, sdraio) rinvenute in spiaggia nelle località La Grazia e Vardano. Le attrezzature balneari sequestrate erano di fatto dei segnaposto che occupavano stabilmente parti di spiaggia impedendo la corretta fruizione di circa 300 metri quadri di arenile libero.



L’attività condotta dalla Guardia Costiera segue gli interventi operati nei giorni precedenti sul territorio di competenza che avevano comportato la rimozione di ulteriori attrezzature e rientra nella cornice più ampia dell’operazione nazionale Mare sicuro organizzata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera al fine di garantire una stagione tranquilla a bagnanti e diportisti ed assicurare la libera fruizione degli arenili da parte dei cittadini.