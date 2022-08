Trasversale delle Serre: plauso del Comitato per il tratto Gagliato-Laganosa

Il Comitato per la Trasversale delle Serre plaude alla notizia che la Conferenza dei servizi, presieduta dal commissario Caporaso, ha approvato il progetto esecutivo per il tratto Gagliato – Laganosa. «Siamo dunque alla fase finale, e concreta, di un lungo lavoro – affermano in una nota congiunta il presidente del Comitato Fioravante Schiavello e il presidente onorario Ulderico Nisticò – che ha già visto, negli anni, aprirsi al traffico il tratto Gagliato – Serre con grande vantaggio del turismo e dell’economia in genere. Questo passo si aggiunge all’imminente risoluzione dei problemi dei tratti Vallelonga Vazzano. Dopo decenni di attesa, siamo dunque vicini a poter percorrere, finalmente, l’intera strada che dalla fascia ionica porta all’Autostrada A2.

Il Comitato, che ha costantemente vigilato sull’iter e sui tempi di realizzazione dell’opera, insistendo nella denuncia dei tempi biblici che sono trascorsi, riconosce ora volentieri l’attività più snella e concreta dell’Aanas nonché l’adesione ai progetti dei consigli comunali interessati. Continueremo quindi nella nostra linea di difesa degli interessi del territorio e di sviluppo delle sue potenzialità di valorizzazione economica e turistica».