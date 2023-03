Vibo Marina: il Comitato per il diritto alla salute dei cittadini domani in piazza

Il Comitato cittadino per il diritto alla salute dei cittadini di Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo, Longobardi e San Pietro, domani in piazza per avviare una raccolta firme al fine di garantire un bene comune: il diritto alla salute. L’iniziativa si aggiunge alla petizione online https://chng.it/hLy4gSwkWb che in pochi giorni ha registrato centinaia di adesioni.

Sia la petizione online che le firme hanno lo scopo di dimostrare che le problematiche evidenziate costituiscono un grave disagio per l’intera popolazione, cui occorre dare risposta e immediata risoluzione. Una prima giornata è prevista per domani, domenica 26 marzo a Vibo Marina. Alle ore 10:30, parte dei componenti del Comitato, dopo aver informato la popolazione dell’iniziativa intrapresa, avvieranno la raccolta firme nel piazzale antistante la Parrocchia M.Santissima del Rosario di Pompei, anche distribuendo le locandine informative.