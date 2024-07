Soriano, inaugurata la sede territoriale dell’Avis grazie all’impegno del Comitato per l’Ospedale Alto Mesima

Non solo un gesto di rilevante generosità ma anche di forte senso di cooperazione. Il piccolo comune di Soriano guarda anche al sociale e alla solidarietà, rendendosi parte attiva nei confronti di chi cerca una mano di aiuto. Venerdì 12 luglio, infatti, è stata inaugurata la sede dell’Avis territoriale Soriano, Sorianello e Gerocarne. Negli ultimi anni infatti l’Associazione di Volontariato non ha potuto contare su un edificio apposito, almeno fino ad oggi. Grande merito è però del Comitato per l’Ospedale Alto Mesima il quale, porgendo una mano di aiuto ai membri dell’Avis locale, si è speso interamente per la causa con l’intento di permettere un ulteriore servizio al territorio e al comprensorio delle Preserre. Ecco allora il colloquio con il commissario straordinario dell’Asp di Vibo, Antonio Battistini, circa la possibilità di concedere una struttura apposita nel territorio sorianese. Una richiesta subito accolta dallo stesso Battistini, dal momento che ci è voluta solo qualche settimana affinché la sede venisse concessa.

l’inaugurazione della sede e i ringraziamenti

All’inaugurazione erano presenti i dirigenti provinciali dell’Avis, i membri dell’Avis territoriale di Soriano, Sorianello e Gerocarne e i rispettivi sindaci di questi comuni ovvero Antonino De Nardo, Sergio Cannatelli e Pasquale Vivona oltre ad alcuni membri del Comitato, il quale ha svolto appunto un ruolo fondamentale nell’accelerazione del processo e, proprio per questo, è stato omaggiato dai volontari dell’Avis con una targhetta celebrativa. Di seguito i ringraziamenti da parte dei componenti dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue territoriale: «Grazie al Comitato per l’Ospedale Alto Mesima possiamo finalmente usufruire di una nostra sede. Tutto è stato reso possibile grazie all’interessamento e all’impegno di ogni suo singolo membro. Ringraziamo anche i sindaci De Nardo, Cannatelli e Vivona rispettivamente di Soriano, Sorianello e Gerocarne per le belle parole spese. Di grande orgoglio il momento dl taglio del nastro».