Uomo scomparso in Calabria, individuato dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco

Il 59enne è stato ritrovato in una zona del comune reggino di Molochio. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione effettuata dai familiari

È stato individuato poco fa D.V, l’uomo 59ennedisperso dalla serata di ieri da Cittanova. La sua auto, una Fiat Multipla era stata rinvenuta nella zona del villaggio dello Zomaro, nel comune reggino di Molochio. A ritrovare il 59enne il nucleo cinofili del vigili del fuoco Calabria. Secondo quanto appreso, D.V. risponde a distanza alle domande dei soccorritori, per cui è cosciente. Si sta procedendo a raggiungere la persona per effettuare recupero. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione effettuata dai familiari non vedendolo rientrare a casa. L’uomo si era avventurato alla ricerca di funghi. Sul posto nell’immediato sono state inviate le squadre di Polistena, il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e dalle prime luci dell’alba il nucleo cinofili dei vigili del fuoco Calabria.