Filadelfia chiede al Viminale un distaccamento permanente dei vigili del fuoco

Il Comune di Filadelfia chiede al Ministero dell’Interno l’apertura di un distaccamento permanente di vigili del fuoco volontari sul proprio territorio. Una soluzione che oltre a contribuire a diminuire i tempi di soccorso, andrebbe anche ad alleggerire il carico di lavoro del Comando provinciale del Corpo e coprirebbe anche i comuni limitrofi ossia Francavilla Angitola, Polia, Capistrano e Monterosso. Durante l’ultima seduta, il Consiglio comunale di Filadelfia ha così deliberato, all’unanimità, di inoltrare richiesta formale al Viminale tramite il Comando provinciale volta ad ottenere apposito decreto per l’istituzione della nuova sede.

Il tutto considerando che «il territorio di Filadelfia è costituito in gran parte da aree boscate ed a vocazione agricola e che numerosi sono gli interventi, soprattutto estivi, causati dell’insorgere di vasti incendi che mettono a rischio la sicurezza di persone e cose presenti in un esteso e scosceso territorio collinare che riguarda il comprensorio a nord del lago Angitola». E che «il Distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, a causa del vastissimo territorio di competenza, in particolare nel periodo estivo risulta talmente oberato di richieste di soccorso da non riuscire a dare una risposta operativa adeguata al verificarsi di incendi, spesso di natura dolosa, e ad eventi calamitosi in genere». Da Filadelfia si sottolinea inoltre la distanza che separa il paese dal Comando d Vibo, ossia oltre 30 chilometri, tanti soprattutto per gli interventi più urgenti.

Per la realizzazione del distaccamento permanente, l’amministrazione comunale si è dichiarata sin da ora disponibile a concedere in uso gratuito un immobile di sua proprietà sito in via Jerocades (già sede del distaccamento volontari dei vigili del fuoco nel periodo 2015-2018). E inoltre, a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l’immobile idoneo, migliorare la viabilità di accesso dei mezzi, assumersi ogni onere di spesa per la predisposizione e la gestione della struttura (energia elettrica, consumi idrici, ecc).

LEGGI ANCHE: Filadelfia, i bimbi imparano l’arte del pane con i laboratori dell’associazione Angra

Vigili del fuoco: cambio al vertice del comando di Vibo