Incendi a Vibo e in provincia, gli interventi dei vigili del fuoco

Nelle scorse ore, il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco è stato chiamato a fronteggiare interventi di varia natura. Numerose sono state le richieste pervenute al numero di emergenza 115 per gli incendi di vegetazione sparsi su tutto territorio. In particolare è stato interessato il comune di Zungri nella frazione Papaglionti dove è stato necessario l’intervento del mezzo aereo, il comune di Joppolo con il costone di Coccorino dove da giorni è stato appicato il fuoco, e Vibo Valentia dove le fiamme hanno lambito palazzo Santa Chiara, sede del Sistema bibliotecario vibonese e dove, solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco non si sono verificati danni alla struttura. Durante la notte, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Sp 36 tra Nicotera Marina e San Ferdinando, una autovettura è stata coinvolta da un incendio, fortunatamente gli occupanti sono riusciti ad uscire fuori dall’abitacolo autonomamente riportando lievi ferite. Nella nottata inoltre si è reso necessario il salvataggio di tre gattini rimasti bloccati in un canale di scolo ed il recupero di un cane razza setter. Quest’ultimo è precipitato da un costone nella frazione di Fitili di Zaccanopoli ed è rimasto su uno sperone di roccia a circa 30 metri dalla sede stradale. Le operazioni di recupero molto difficoltose per il terreno sdrucciolevole ad elevata pendenza si sono concluse alle prime luci dell’alba con il supporto di una squadra avanzata del nucleo Speleo Alpino Fluviale specializzata per recuperi e lavori su funi.

