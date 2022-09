Elezioni 2022, uninominali Camera e Senato: i risultati nei principali comuni vibonesi

I risultati delle urne consegnano al Movimento 5 Stelle e al centrodestra risultati importanti. Male il Pd. Ecco alcuni numeri sulle preferenze nei Comuni di Pizzo, Nicotera, Tropea e Filadelfia. [Continua in basso]

I pentastellati a Pizzo – alla Camera – ottengono ben il 32,15% delle preferenze (1079 voti) e si attestano primo partito. Il centrodestra registra il 39,25% dei voti. Forza Italia al secondo posto con 649 voti, pari al 19,34%. A ruota: Fratelli d’Italia con 473 voti pari al 14,09%, Pd con 422 voti pari al 12,57%, Lega per Salvini premier con 180 voti pari al 5,36%. Per Azione-Italia viva-Calenda 122 voti pari al 3,64% delle preferenze. Unione popolare con De Magistris registra 103 voti pari al 3,07%, Alleanza verdi e sinistra 92 voti pari al 2,74%, +Europa 40 voti pari al 1,19%. Poi le altre forze minori.

Il M5s, primo partito con 1099 voti, pari al 32,66%. Seguono Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che ottiene 528 voti pari al 15,69%. Forza Italia invece 477 voti pari al 14,18%, mentre per il Pd 459 voti pari al 13,64%. Lega per Salvini premier 248 voti pari al 7,37%, Azione-Italia viva-Calenda 124 voti pari al 3,68%, Unione popolare con De Magistris 92 voti pari al 2,73%. Infine Alleanza verdi e sinistra 86 voti pari al 2,56%, Italia sovraba e popolare 48 voti pari all’1,43%, +Europa 45 voti pari al 1,34%, Italexit 34 voti e 1,01% delle preferenze. Chiude Impegno civico con 25 voti pari allo 0,74%. Seguono le altre forze politiche.

Nicotera, Camera collegio 4 Vibo Gioia Tauro

A Nicotera il centrodestra registra il boom delle preferenze (46,70%). Forza Italia primeggia con 533 voti pari al 25,70%. Al Movimento 5 Stelle 453 voti pari al 21,84%, a Fratelli d’Italia 305 voti pari al 14,71%, al Pd 231 voti pari all’11,14%, all’Unione popolare con de Magistris 132 voti pari al 6,32%, alla Lega per Salvini 100 voti pari al 4,82%. 90 voti per Azione-Italia viva e Calenda pari al 4,34%. Per Italia sovrana popolare 53 voti, 2,56% mentre per Noi moderati/Lupi- Toti-Brugnaro-Udc 32 voti pari al 1,54%; per +Europa 28 voti pari all’1,35%, per Alleanza verdi 26 voti pari al 1,25% e per Impegno civico 20 voti pari allo 0,96%.

Nicotera, Senato Sud Catanzaro-Vibo-Reggio

Forza Italia è il primo partito con 468 voti pari al 22,76%, seguono 467 voti i 5 Stelle, pari al 22,71%, Fdi con 355 voti pari al 17,27%, per il Pd 246 voti pari all’11,96%, Lega per Salvini premier 101 voti pari al 4,91%, Unione popolare con de Magistris 101 voti pari al 4,91%. Per Azione, Italia viva e Calenda 87 voti pari al 4,23%, per +Europa 32 voti pari al 1,56%, per Alleanza verdi e sinistra 27 voti pari all’1,31%, per Italexit 25 voti, 1,22%. Noi moderati riporta 22 voti pari all’1,07%, Impegno civico Luigi Di Maio 15 voti pari allo 0,73%.

Tropea, Camera collegio 4 Vibo Gioia Tauro Forza Italia stravince a Tropea dove registra 621 voti pari al 28,38% delle preferenze. Seguono i 5 Stelle con 403 voti pari al 18,42%, Fdi con 396 voti pari al 18,10%, Pd con 260 voti pari all’11,88%. Impegno civico Luigi Di Maio conquista 132 voti pari al 6,03%, Azione-Italia viva-Calenda 81 voti pari al 3,70%. Infine Lega per Salvini 77 voti pari al 3,52%, Alleanza verdi e sinistra 41 voti pari al 1,87%, Italia sovrana e popolare 32 voti pari al 1,46%, Italexit con 32 voti pari al 1,46% ed +Europa con 31 voti pari al 1,42%. Poi gli altri partiti minori. Tropea, Senato Sud Catanzaro-Vibo-Reggio Forza Italia primo partito 562 voti e il 25,45% delle preferenze, Fratelli d’Italia 442 voti pari al 20,02%. Al Movimento 5 stelle 422 voti pari al 19,11%, Pd 296 voti pari al 13,41%, Lega 88 voti pari al 3,99%, Azione-Italia viva e Calenda 87 voti pari al 3,94%. Impegno civico Luigi Di Maio 75 voti pari al 3,40%. Italia sovrana e popolare 37 voti pari al 1,68%. +Europa e Alleanza verdi e sinistra 36 voti (per entrambi percentuale al 1,63%,). Filadelfia, Camera collegio 4 Vibo Gioia Tauro A Filadelfia il primo partito è il M5S con 454 voti 21,92%. A Fdi 363 voti pari al 17,53%, Pd 325 voti pari al 15,69%, Forza Italia 313 voti pari al 15,11%. Noi moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc ottiene 280 voti pari al 13,52%, Lega per Salvini premier 130 voti pari al 6,28%. Per Azione-Italia viva e Calenda, 49 voti pari al 2,37%. Alleanza verdi e sinistra 35 voti con il 1,69% delle preferenze, +Europa 19 voti pari al 0,92%, Italia sovrana e popolare 18 voti pari al 0,87%, Impegno civico Luigi Di Maio 17 voti pari al 0,82%. Seguono i partiti minori. Filadelfia, Senato Sud Catanzaro-Vibo-Reggio M5S primo partito a Filadelfia con 466 voti pari al 22,54%, segue FI con 462 voti pari al 22.35%. A Fratelli di Italia 358 voti pari al 17,32%, Pd 332 voti pari al 16,06%, Lega 136 voti pari al 6,58%, 114 voti a Noi moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc che si attestano con il 5,52% delle preferenze. Per Azione-Italia viva-Calenda 44 voti pari al 2,13%, per Italia sovrana e popolare 35 voti pari al 1,69%, per Alleanza verdi e sinistra 22 voti pari al 1,06%, per Unione popolare con de Magistris 21 voti pari all’1,02%. Chiude Pci con 15 voti ovvero lo 0,73%, Italexit con 14 voti pari allo 0,68%. +Europa e Impegno civico Luigi Di Maio 13 voti a testa, pari allo 0,63% delle preferenze. Serra San Bruno, Camera collegio 4 Vibo Gioia Tauro A Serra San Bruno, i 5 Stelle sono il primo partito con 559 voti pari al 21,04%. Secondo Fi con 548 voti pari al 20,62%. Segue Fdi con 467 voti pari al 17,58%, Pd con 445 voti pari al 16,75%, Azione-Italia viva-Calenda con 235 voti pari all’8,84%, Lega con 190 voti pari al 7,15%. A Noi moderati Lupi-Toti-Brugnaro-Udc 63 voti pari al 2,37%. Per Italia sovrana e popolare 31 voti pari al 1,17%, 28 voti pari al 1,05% per Unione popolare con de Magistris. Alleanza verdi e sinistra 22 voti, 0,83%, 14 voti pari allo 0,53% per Impegno civico Luigi Di Maio, 13 voti pari allo 0,49%per +Europa. Serra, Senato Sud Catanzaro-Vibo-Reggio 5 Stelle primo partito a Serra San Bruno con 55 voti pari al 20,98%, segue Fi con 540 voti pari al 20,51% e Pd con 459 voti pari al 17,35%. Azione-Iv-Calenda ottiene 239 voti pari al 9,03%, Lega per Salvini 223 voti pari all’8,43%. 27 voti pari all’1,02% per Alleanza verdi e sinistra, 26 voti pari allo 0.98 delle preferenze per Noi moderati e per Unione popolare con de Magistris. 16 voti pari allo 0,60% per +Europa, 10 voti ovvero 0,38% per Impegno civico. LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, Collegio 4 Camera: a Vibo città il Movimento 5 Stelle diventa il primo partito

