Tucci (M5s), De Angelis (Lega) e Italia Sovrana e Popolare chiudono la campagna elettorale a Vibo

Corso Emanuele III, a Vibo Valentia, sarà teatro nel pomeriggio di domani di tre importanti appuntamenti elettorali. Alle ore 18, il senatore della Lega Fausto De Angelis chiuderà la sua campagna elettorale con un incontro con i giornalisti, a cui parteciperanno iscritti e simpatizzanti. L’appuntamento è nella sede del coordinamento provinciale della Lega, sito appunto su corso Vittorio Emanuele III. [Continua in basso]

Sempre alle ore 18 su corso Vittorio Emanuele III, lato Piazza municipio, si svolgerà un evento politico organizzato da Italia Sovrana e Popolare (che raccoglie 15 soggetti tra partiti, movimenti e associazioni), a chiusura della campagna elettorale. Verranno presentati agli elettori i principali punti programmatici con la partecipazione di candidati ed esponenti del partito.

Alle ore 19, su corso Vittorio Emanuele III, all’altezza di piazza Santa Maria, Riccardo Tucci chiuderà la sua campagna elettorale. Candidato del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati, in corsa nel collegio Vibo Valentia – piana di Gioia Tauro, darà vita un comizio a cui seguirà un collegamento con piazza Santi Apostoli in Roma per l’evento di chiusura nazionale alla presenza del leader Giuseppe Conte.

