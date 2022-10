Paravati: giovane ferito a colpi di coltello da un minorenne, indagini dei carabinieri

Rissa sfociata in un accoltellamento a Paravati, frazione di Mileto. per cause ancora in corso di accertamento, in serata un minorenne di 17 anni – identificato dai carabinieri in G.D., al culmine di una lite ha accoltellato un ragazzo di 18 anni M.R.. Entrambi i ragazzi sono di Paravati. Vista la gravità delle ferite riportate dal 18enne, sul posto si sono portati io sanitari del 118 per un veloce trasferimento del giovane all’ospedale Jazzolino. Quattro i fendenti scagliati, ma che fortunatamente non hanno toccato organi vitali. Sul luogo del ferimento – sul corso principale di Paravati a poche centinaia metri dalla Fondazione di Natuzza e nei pressi di una piazza e della chiesa della vergine addolorata – si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Mileto che, dopo aver identificato il minorenne, ritenuto l’autore dell’accoltellamento, stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Il grave episodio arriva a poche ore dalle celebrazioni dell’anniversario della morte di Natuzza Evolo previste per domani