Paravati: ignoti tentano di incendiare i mezzi in un cantiere edile lungo la Statale

Ignoti hanno tentato di dare fuoco ad alcuni mezzi appartenenti a una ditta edile impegnata in lavori stradali a Paravati. Il fatto è avvenuto nei pressi del cimitero e risale ad alcuni giorni fa. In base a quanto emerso, gli autori del gesto intimidatorio avrebbero finanche minacciato la guardia giurata posta a controllo del cantiere, posto alla periferia sud della frazione di Mileto. I lavori riguardano la strada Statale 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale e i carabinieri. L’azienda, già in passato, ha subito atti intimidatori nella cittadina del Vibonese.

In merito alla vicenda, Confindustria Crotone esprime solidarietà e vicinanza all’imprenditore Giuseppe Sammarco per il recente attentato subìto ai danni dell’azienda Icmb nel cantiere di Mileto. “Condanniamo questo vile atto intimidatorio che ha colpito l’impresa del presidente di Ance Crotone e confermiamo piena fiducia nella Magistratura e nelle forze dell’ordine perché venga fatta luce su questo ennesimo atto di violenza nei confronti dell’imprenditore e dei suoi lavoratori”, così ha dichiarato il presidente Mario Spanò.

