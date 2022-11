Incidente lungo l’A2 nei pressi di Sant’Onofrio, coinvolte tre auto

Un incidente si è verificato lungo l’A2, autostrada del Mediterraneo all’altezza di Sant’Onofrio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto. L’Anas informa che per via dell’impatto si registra traffico rallentato con code in direzione nord/Salerno all’altezza di Sant’Onofrio (km 351,600), in provincia di Vibo Valentia. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per ripristinare la piena transitabilità appena possibile.