Si ribalta con l’auto e finisce contro un muro: muore giovane calabrese

Bonifati in lutto per la morte di Fausto Mollo, un giovane di 24 anni che ha perso la vita in un terribile incidente stradale ad Albizzate, comune non distante da Varese lungo la strada statale 341 «Gallaratese». Era a bordo di una Ford Fiesta che si è ribaltata schiantandosi violentemente a bordo strada contro un muretto. Il ragazzo, come detto originario dell’alto Tirreno cosentino, è morto poco dopo per via delle gravissime ferite riportate. Sul posto il 112 ha inviato ambulanza e automedica ma per il ragazzo, con estesi politraumi, non c’è stato nulla da fare. Il sindaco di Bonifati, Francesco Grosso, ha espresso tutto il suo cordoglio con un post su Facebook. «È un triste risveglio – ha detto – Leggiamo attoniti la notizia che a Varese, ieri sera, una giovane vita di 24 anni è stata spezzata in un tragico incidente stradale».

