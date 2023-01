Omicidio Vangeli, il dolore di mamma Elsa a “Primi Piani” su LaC Tv – Video

La sete di giustizia e la richiesta di verità per quel figlio scomparso nel nulla in una notte dell'ottobre 2018. Appuntamento sabato alle ore 21

“Senza pace“: è questo il titolo della nuova puntata di Primi Piani, il format condotto e curato da Francesco Tricoli in onda ogni sabato alle 21 su LaC Tv. Dall’ottobre del 2018 senza pace è mamma Elsa, la madre di Francesco Vangeli. Francesco forse ha pagato con la vita l’amore per una donna che riteneva portasse in grembo suo figlio. Aveva solo 26 anni. È scomparso nella notte tra l’8 e il 9 ottobre del 2018. La sera ha salutato sua madre e i suoi cari, è uscito dalla sua casa di Scaliti di Filandari, nel Vibonese. Da quel momento il nulla. [Continua in basso]

Da quel giorno gli occhi di mamma Elsa sono diventati emblema del dolore più straziante, gli occhi disperati di chi ha perso la cosa più preziosa. Ma sono anche gli occhi di una donna che non si arrende, che urla giustizia e verità. È una madre che da quel giorno combatte per riavere almeno ciò che resta del figlio. Proprio ieri la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha ridotto da 30 anni a 17 anni e sei mesi di reclusione la pena nei confronti di Giuseppe Prostamo, di 37 anni, accusato di concorso nell’omicidio.

