Mammasantissima-Processo alla ’ndrangheta: dal 17 gennaio il nuovo format LaC – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Partirà martedì 17 gennaio in prima serata, alle 21, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e contemporaneamente sui canali 411 TivùSat e 820 Sky, oltre che sulle piattaforme web del network LaC, “Mammasantissima – Il processo alla ‘ndrangheta“. È il nuovo format prodotto dalla società editoriale Diemmecom, che racconta l’evoluzione della ‘ndrangheta e delle azioni di contrasto all’organizzazione criminale più potente e ramificata al mondo da parte degli apparati dello Stato.

Rinascita Scott, la genesi

Il programma trae ispirazione – innovando però profondamente il concept, il codice narrativo ed i contenuti – da “Rinascita Scott – Il maxiprocesso alla ‘ndrangheta”, che nel silenzio dei mass media italiani (salvo rare eccezioni), attraverso due stagioni per complessive venti puntate, ha raccontato il più grande processo penale in corso in Italia, Rinascita Scott appunto, il cui dibattimento è ancora in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme. “Mammasantissima – Il processo alla ‘ndrangheta” allargherà però lo spettro. Non solo attingerà (narrandoli) i suoi contenuti dagli altri, analogamente e diversamente importanti, processi contro la ‘ndrangheta, ma si sforzerà di mostrare la più capillare rete criminale presente al mondo attraverso un’inedita introspettiva: intercettazioni, interrogatori, filmati, reportage, interviste e inchieste esclusive, ancorati ai procedimenti penali in corso o già definiti.

«Molto più che un format»

Il programma, ideato e condotto da Pietro Comito, nasce su impulso dell’editore Domenico Maduli, sulla scorta del successo, in termini di pubblico ma anche di critica, registrato da “Rinascita Scott – Il maxprocesso alla ‘ndrangheta”. Il progetto esecutivo è guidato dal direttore generale Maria Grazia Falduto e coinvolge le migliori risorse tecniche del gruppo LaC-Diemmecom. ~È molto più che un format – spiega l’autore e conduttore Pietro Comito -. È un programma-bandiera, che dimostra, concretamente, l’impegno della società editoriale e delle risorse del network LaC su certi fenomeni. Diversamente dalle poche testate nazionali meritevolmente sensibili ai temi del racconto delle mafie e del loro contrasto, noi siamo sul territorio, viviamo il territorio, quello che facciamo è una informazione dal basso, decisamente più esposta ma al tempo stesso più autentica».