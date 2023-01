L’allenatore Giovinazzo e l’esterno Gallo ospiti del programma Zona D: stasera su LaC Tv

Il format ideato e condotto da Roberto Saverino andrà in onda alle 22.30 sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Una nuova puntata ricca di spunti a Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Ospiti di Roberto Saverino saranno il tecnico Giuseppe Giovinazzo, con quasi 400 panchine all’attivo, e l’esterno Mario Gallo della Dgs Praia Tortora, capolista incontrastata del girone A di Promozione. [Continua in basso]

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

Articoli correlati