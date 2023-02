L’arresto del latitante Strangio: il video andato in onda nella terza puntata di Mammasantissima

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Vincenzo Imperitura

I carabinieri lo cercavano da tempo: da quando, poco più di un anno prima, Francesco Strangio era stato ritenuto colpevole di essere uno dei broker a disposizione delle cosche della Montagna e condannato, in primo grado, a 14 anni di reclusione. Lontano (ma non troppo) dal territorio di riferimento dei clan di San Luca, Strangio era stato sorpreso a febbraio del 2019, in un appartamento di Rose, a due pasi da Cosenza. Qui, al terzo piano di una palazzina anonima del piccolo centro, Strangio aveva trovato rifugio sottraendosi alle ricerche delle forze dell’ordine. Nel video andato in onda nella terza puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta, si vedono i carabinieri della compagnia di Bianco individuare un presunto complice del latitante che, con una busta in mano, staziona sotto l’appartamento in attesa di entrare. E allora che scatta il blitz. Continua a leggere su LaCnews24.it.

