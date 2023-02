Sorveglianza speciale rigettata per 30enne di Soriano

Il Tribunale di Catanzaro non ha accolto la richiesta per il giovane che annovera diversi precedenti. Il fratello vittima dell'agguato costato la vita per errore a Filippo Ceravolo

Rigettata la sorveglianza speciale nei confronti di un pregiudicato di Soriano Calabro, Simone Tassone, 30 anni. In particolare, la Procura di Catanzaro su proposta della Questura di Vibo Valentia aveva richiesto la sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza per la durata di tre anni. Il Tribunale di Catanzaro ha però rigettato la richiesta in accoglimento delle argomentazioni della difesa rappresentata dall’avvocato Giuseppe Orecchio. Secondo l’accusa, Simone Tassone, noto alle forze dell’ordine, è un soggetto privo di reddito nonché socialmente pericoloso tanto da presumersi che viva con proventi illeciti. La difesa, attraverso una copiosa documentazione, è quindi riuscita a dimostrare l’infondatezza dell’accusa. Simone Tassone – nei cui confronti pende attualmente l’accusa di furto aggravato e violenza privata – è il fratello di Domenico Tassone ovvero colui che viene ritenuto il vero bersaglio dei killer quando è stato aperto il fuoco in un agguato costato invece la vita a Filippo Ceravolo.

