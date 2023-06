Accusa il padre di violenza sessuale nel Vibonese, ma in appello la Corte assolve l’imputato

Accusato e condannato in primo grado dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia per violenza sessuale sulla figlia, totalmente assolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Si è così concluso il processo che vedeva imputato un 68enne del Vibonese, condannato il 17 luglio 2020 dal Tribunale di Vibo alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione, alla perdita della potestà genitoriale, all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed al risarcimento dei danni alla parte civile. La Corte d’Appello di Catanzaro (presieduto dal giudice Loredana De Franco) ha però oggi assolto “perché il fatto non sussiste” l’imputato, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avvocato Antonio Barilaro. I giudici hanno così anche revocato le statuizioni civili stabilite in primo grado nei confronti della parte lesa che si era costituita parte civile. Ad avviso del pm della Procura di Vibo, Olimpia Anzalone, che aveva formulato il capo d’accusa, l’imputato avrebbe costretto la figlia a subire atti sessuali dall’età di 12 anni sino al compimento dei 23 anni d’età, quando la ragazza si sarebbe decisa a denunciare e ad allontanarsi dall’abitazione familiare dopo anni di ricatti e pressioni psicologiche. Le condotte contestate all’imputato sarebbero andate avanti sino al gennaio 2012. Il sostituto procuratore generale, Marisa Manzini, aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado, ma la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto le argomentazioni del difensore – l’avvocato Antonio Barilaro – ed ha mandato assolto l’imputato a formula ampia “perché il fatto non sussiste”.

