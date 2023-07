Ricadi: discarica e campo di padel illegali, ordinanze per ripristinare i luoghi

Una discarica abusiva da un lato, un campo di padel non autorizzato dall’altro. A scoprirli la polizia municipale di Ricadi nel corso di due distinti controlli del territorio comunale. In particolare, la discarica composta da inerti da demolizione è stata trovata nella frazione Ciaramiti e l’area in questione – in condizioni di elevata precarietà ambientale – è stata sottoposta a sequestro preventivo. Essendo elevato il rischio di inquinamento per aria, suolo e sottosuolo, il sindaco con propria ordinanza ha disposto che gli autori della discarica provvedano con la massima urgenza alla rimozione ed al corretto smaltimento dei rifiuti nel termine di trenta giorni. Il campo di padel è stato invece realizzato in assenza di titolo ed in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Da qui l’ingiunzione del sindaco ai proprietari a provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione del campo di padel, con il successivo sgombero – entro trenta giorni – dell’area occupata. Copia delle due ordinanze sono state inviate anche alla Procura di Vibo, ai carabinieri della Stazione di Spilinga, alla Regione Calabria, alla Provincia ed all’Asp.

