Tropea: in fiamme auto di grossa cilindrata sul lungomare, indagini

Notte di fuoco a Tropea. In fiamme un’auto di grossa cilindrata andata completamente distrutta a causa del rogo. In particolare, l’incendio si è verificato in una zona del lungomare dove l’auto si trovava parcheggiata sulla pubblica via. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco che però poco hanno potuto per salvare l’auto, rimasta carbonizzata e resa totalmente inservibile per via delle fiamme che non hanno risparmiato nulla. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri.

LEGGI ANCHE: Comune di Tropea: concorso truccato? Il consigliere Piserà presenta un esposto in Procura

Tropea, il sindaco contro l’ex testimone di giustizia Di Costa: «E’ un soggetto noto alle forze dell’ordine»

Comune di Tropea, il sindaco: «Revocare assessore Trecate? Non conosco la nota del questore»

Comune di Tropea: revocate due licenze commerciali a tutela della sicurezza pubblica

Tropea, Pensabene abbandona la maggioranza: «Sindaco con arroganti prese di posizione»