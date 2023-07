Tropea: revoca della licenza ristorante That’s Amore, il Tar concede la sospensiva

Riapre – almeno sino al 6 settembre prossimo ­– il ristorante That’s Amore di Antonio Trecate, sito su corso Vittorio Emanuele a Tropea al quale nei giorni scorsi il Comune, su richiesta della Prefettura di Vibo Valentia, ha revocato la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande in quanto esercizio commerciale “rientrante nel novero delle attività inquinate da infiltrazioni mafiose che si ritengono lesive dell’economia legale e costituenti, pertanto, una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica”. A disporre la sospensiva del provvedimento di revoca è il presidente della prima sezione del Tar di Catanzaro, in accoglimento di una richiesta avanzata dagli avvocati Giovanni Vecchio e Giulia Russo. Per la trattazione collegiale del merito del ricorso, il Tar ha fissato la camera di consiglio all’udienza del 6 settembre prossimo. Nel motivare la sospensiva, il Tar spiega che l’attività commerciale svolta da Antonio Trecate “rappresenta la fonte di sostentamento familiare per l’interessato – intestatario fra l’altro di tre mutui bancari da rimborsare e titolare di affitto d’azienda – tanto più nel periodo estivo, avuto riguardo alla natura turistica del comune di Tropea e alla conseguente possibilità di realizzare nei mesi di luglio e agosto più significativi guadagni. Sussistendo i profili di “periculum”, a fronte dell’ordine di cessazione immediata dell’attività, ecco la concessione della sospensiva da parte del Tar. Ricordiamo che una nota del questore inviata alla Prefettura di Vibo Valentia per avanzare la richiesta di revoca della licenza si sofferma – oltre ad alcuni controlli di polizia del titolare dell’attività con soggetti noti alle forze dell’ordine – anche sull’attuale assessore comunale Greta Trecate, prima cugina del titolare del That’s Amore. “Antonio Trecate è cugino dell’attuale assessore agli Affari generali del Comune di Tropea Greta Trecate. La correlazione di parentela – si legge nella nota del questore – viene evidenziata dal fatto che il padre di quest’ultima, Massimo Trecate, è fratello del padre del titolare del locale. Inoltre l’assessore Greta Trecate è nipote di Ivano Pizzarelli, fratello di Armanda, moglie di Massimo Trecate. Ivano Pizzarelli – ha evidenziato ancora il questore – è stato tratto in arresto nell’operazione di polizia Dinasty-Affari di famiglia in quanto affiliato alla cosca Mancuso di Limbadi. Antonio Trecate, inoltre, risulta essere nipote di Francesco Trecate – fratello del padre – tratto in arresto nell’operazione di polizia eseguita dalla Guardia di finanza denominata “Cimitero degli orrori a Tropea. “non appare illogico ritenere – aveva concluso il questore – che i rapporti parentali di Antonio Trecate possano rappresentare uno strumento, anche indiretto, di inquinamento dell’economia legale da parte della criminalità organizzata”. Alla luce di tali rilievi, il consigliere comunale di minoranza di Tropea, Antonio Piserà, aveva invitato il sindaco, Giovanni Macrì, a revocare l’incarico all’assessore Greta Trecate, al fine di impedire eventuali infiltrazioni mafiose negli organi politici del Comune. Invito seccamente respinto dal sindaco nel corso dell’ultimo Consiglio comunale durante il quale Giovanni Macrì ha affermato di non conoscere la nota del questore (pubblicata dalla nostra testata), ma unicamente quella della Prefettura nella quale non verrebbe menzionato (a detta del sindaco) l’assessore Trecate. L’invio di una Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea per accertare eventuali infiltrazioni mafiose era stata ripetutamente chiesta sin dallo scorso anno anche dall’allora presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra.

