Polistena, muore in ospedale per dissanguamento dopo una lite

Un cittadino di nazionalità marocchina, Aziz Arab, di 35 anni, è spirato la scorsa notte all’ospedale di Polistena per gli esiti di una imponente emorragia. Aziz Arab nel corso di una violenta lite per motivi economici con due connazionali, avvenuta a Cittanova, è finito a terra ferendosi ad una gamba con il coltello che impugnava. La lama, che ha provocato la recisione di un’arteria, ha reso vani i tentativi dei medici dell’ospedale di Polistena per salvargli la vita. (Agi)

